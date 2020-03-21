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أخبار العالم

رئيس الصين: التضامن والتعاون أقوى سلاح لمواجهة كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 04:00 م
الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج
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أ ش أ
أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم السبت أن التضامن والتعاون أقوى سلاح لمواجهة فيروس "كورونا الجديد" (وباء كوفيد-19) الذي يمثل أزمة صحة عامة. 

جاء ذلك في رسائل تعاطف وتضامن أرسلها الرئيس الصيني اليوم إلى كل من نظيره الفرنسي والمستشارة الألمانية وملك إسبانيا ورئيس صربيا.

وقال بينج - في رسالته إلى نظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون"- إن الصين مستعدة للعمل مع فرنسا لإفساح المجال كاملا للدور الجوهري للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتحسين الحوكمة العالمية للصحة العامة وبناء مجتمع يتمتع بصحة مشتركة للبشرية.

وأضاف بينج - في رسالته إلى المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"- أن أزمة الصحة العامة تمثل تحديا مشتركا للبشرية، وأن التضامن والتعاون هما أقوى سلاح للتعامل معها.

وتابع بينج –في رسالته إلى ملك إسبانيا فيليب السادس- أن النصر النهائي المؤكد على مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) سيتحقق بفضل جهود البلدين المشتركة مع المجتمع الدولي.

وأشار بينج –في رسالته إلى رئيس صربيا "ألكسندر فوشيتش"- إلى أن الصين سوف تقدم المساعدة لصربيا في المعدات الواقية والمواد الطبية وترسل مجموعة من الخبراء الطبيين لمساعدتها في احتواء مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

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