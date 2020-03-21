سوزي ناشد: تعليق المؤسسات الدينية الشعائر سيشجع المواطنين على البقاء في المنازل

أكدت سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، أن قرارات المؤسسات الدينية سواء بتعليق صلاة الجمعة والجماعة وغلق الكنائس، يوضح الدور الوطني للمؤسسات الدينية والاصرار على حماية أرواح المواطنين وتغليبها فوق أي اعتبار وإعلاء المصلحة العامة والامن القومي للبلاد.





جاء ذلك في حديثها لـ"صدي البلد"، مؤكدة أن هذه القرارات ستشجع المواطنين على البقاء فى المنازل وعدم التحرك أو الخروج منها إلا للضرورة منعا لانتشار الفيروس، فضلا عن الالتزام بالتعليمات الصحية والتوجيهات الوقائية.





وعن عدم التزام البعض بهذه القرارت ، اوضحت ناشد ان من يخالف يجب ان يقوم المواطنون بالابلاغ بشكل فوري لرجال الشرطة، موضحة أن الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لمواجهة كورونا ، وفي هذه الفترة حان دور المواطن ان يستجيب وان يلتزم بالجلوس في المنازل، مشيرة إلى أنه هذه الخطوة لا خلاف انها إضافة لجهود الدولة المصرية، فى مواجهة فيروس كورونا، الذي يمثل ضرر كبير علي مستوي العالم وليس مصر بعينها.





وأصدرت وازة الأوقاف بيانا السبت، متضمن أنه بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها , وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر , قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.



