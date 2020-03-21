لمواجهة كورونا قبل الليلة الكبيرة.. الأوقاف تغلق مسجد السيدة زينب.. صور

وقررت الوزارة غلق المسجد غلقا كاملا لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات.

وقالت الأوقاف في بيان رسمي لها إن القرار جاء من باب إعلاء المقاصد الشرعية والمصلحة الوطنية معًا، والتي تأتي قضية الحفاظ على النفس في القلب منهما .





وأضافت الوزارة أنه ونظرًا لتجمع المريدين القاصدين للمسجد خارج الضريح بعد صلاة الجمعة ونظرًا لتكاثر الأعداد كلما اقتربت الليلة الختامية للمولد ، ونظرا لما لا يحتمله الوقت الراهن من مثل هذه التجمعات تقرر الغلق بالكامل في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا .