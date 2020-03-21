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أخبار البلد

لمواجهة كورونا قبل الليلة الكبيرة.. الأوقاف تغلق مسجد السيدة زينب.. صور

السبت 21/مارس/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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رنا اشرف _عدسة: عمرو سيد
قررت وزارة الأوقاف  إغلاق مسجد السيدة زينب للحفاظ على المواطنين ومنع تفشى فيروس كورونا بعد الازدحام الشديد بسبب الاحتفال بمولدها و تم تنفيذ القرار اليوم.

وقررت الوزارة  غلق المسجد غلقا كاملا لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات.

 وقالت الأوقاف في بيان رسمي لها  إن القرار جاء من باب إعلاء المقاصد الشرعية والمصلحة الوطنية معًا، والتي تأتي قضية الحفاظ على النفس في القلب منهما . 

وأضافت الوزارة أنه ونظرًا لتجمع المريدين القاصدين للمسجد خارج الضريح بعد صلاة الجمعة ونظرًا لتكاثر الأعداد كلما اقتربت الليلة الختامية للمولد ، ونظرا لما لا يحتمله الوقت الراهن من مثل هذه التجمعات تقرر الغلق بالكامل في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا .
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