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رياضة

سانشو يحصد لقب أفضل لاعب بـ البوندسليجا عن شهر فبراير

السبت 21/مارس/2020 - 07:46 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حصد الإنجليزي جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، جائزة أفضل لاعب في البوندسليجا عن شهر فبراير الماضي.

وتفوق سانشو على زميله أشرف حكيمي، وسيرجي جنابري وجوشوا كيميتش ثنائي بايرن ميونخ، وكريستوفر نكونكو لاعب لايبزيج، وفلوريان كاينز، لاعب كولن.
 
و توهج جادون سانشو صاحب الـ 19 عامًا مع مع دورتموند، بمساهمته في تسجيل 6 أهداف، حيث سجل 3 وصنع مثلهم في "البوندسليجا".
 
وكان الاتحاد الألماني قد أعلن إيقاف جميع أنشطته الكروية على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد (Covid 19)والذي أصاب العشرات من لاعبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم. .
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