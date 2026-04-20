هل يحق للزمالك وبيراميدز الاعتراض على تخفيف عقوبة الشناوي؟

أكد نصر عزام المحامي الدولي، أن الزمالك وبيراميدز لا يحق لهما الاعتراض على تخفيف عقوبة محمد الشناوي



وقال عزام في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: لا يجوز الزمالك أو بيراميدز الاعتراض على تخفيض العقوبة لأن القرار إللي طلع من لجنة الاستئناف دي نهائية مينفعش اي اعتراض.



وأضاف: العقوبة المفروضة كانت تتراوح من ٣ ماتشات أو اكتر . تخفيض العقوبة معرفش بناءا على ايه في اللايحه بس تقريبا عشان كأس العالم ٢٠٢٦

وتابع: اتحاد الكرة أو لجنة الاستئناف موضحتش سبب تخفيض العقوبة ، لازم الشناوي يتحكم في تصرفاته لان لو ده حصل في كأس العالم الفيفا مش بتهزر وبتكون العقوبات قوية.