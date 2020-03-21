الخطة الزمنية لامتحانات جامعة الأزهر بعد تعليق الدراسة

أعلنت جامعة الأزهر، عن الخطة الزمنية للامتحانات التي ستعقد في الفترة المقبلة بسبب تطورات فيروس كورونا.





وكشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، لـ "صدى البلد"، عن الخطة الزمنية للامتحانات.





وأكد أنه بالنسبة لمرحلة الإجازة العالية وأما بالنسبة للمعاهد فوق المتوسطة التابعة لكلية العلوم (بنين – بنات) ، ومعهد مقيمي الشعائر فستعقد امتحانات نهاية العام على مستوى كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم (بنين – بنات) في 30 مايو 2020 وسيكون امتحان التصفية في 12 سبتمبر، منوها أنه سيترك للكليات أمر تحديد موعد امتحانات التخلف والشفوي حسب ظروف كل كلية وإمكانياتها المتاحة قبيل الامتحان التحريري.





أما بالنسبة لكليات الطب (بنين – بنات) نظام لائحة جديدة، فستعقد امتحانات نهاية العام للفرقة الأولى والثانية نظام جديد (بنين – بنات) في 30 مايو 2020 وسيكون امتحان التصفية في 12 سبتمبر.





وبالنسبة لكليات الطب (بنين – بنات) نظام لائحة قديمة: فسيكون امتحان الفرقة الثالثة والرابعة في 30 مايو 2020 وامتحان الدور الثاني في 12 سبتمبر 2020، والفرقة الخامسة يوم 3 أكتوبر 2020 وامتحان الدور الثاني 7 مارس 2012، والفرقة السادسة 5 ديسمبر 2020 وامتحان الدور الثاني 2 مايو 2021.





ويستكمل امتحان الدور الثاني الفرقة الخامسة (دور مارس) في 11/4/2020، والدور الثاني الفرقة السادسة ( 2018/2019) : 2 /5 /2020م.





وبالنسبة لكليات طب الأسنان (بنين – بنات) بالقاهرة وأسيوط، فسيكون امتحان الدور الأول في 30 مايو 2020، والدور الثاني 12 سبتمبر 2020، وبالنسبة لامتحان إعدادي طب الأسنان فسيكون امتحان الدور الأول في 30 مايو 2020 والدور الثاني 12 سبتمبر 2020.





وفي مرحلة الدراسات العليا، فسيكون امتحان الدور الاول للسنة التأهيلية للمواد الإسلامية لغير خريجي كليات جامعة الأزهر في 11 أبريل 2020 وامتحان الدور الثاني 9 أغسطس 2020.





وبالنسبة لامتحانات القطاعات الشرعية والعربية والكليات التي يعقد بها امتحان المواد المتخصصة لمرحلة الدراسات العليا، فسيكون امتحان الدور الأول 27 يونيو 2020، وامتحان الدور الثاني 5 سبتمبر 2020.





أما بالنسبة لكلية الزراعة وكلية الاقتصاد المنزلي بنات بطنطا، فسيكون امتحان الفصل الدراسي الثاني في 39 مايو 2020.





وبالنسبة لكليات الطب (بنين – بنات): فسيكون امتحان الدور الأول دبلوم قسم أول في 15 يوليو وامتحان الدور الثاني 21 نوفمبر 2020، وامتحان الدور الاول لدبلوم سنة واحدة تخصصي في 15 يوليو امتحان الدور الثاني في 21 نوفمبر، وامتحان الدور الأول لماجستير جزء أول إكلينيكي في 12 يوليو وامتحان الدور الثاني في 22 نوفمبر.





وامتحان الدور الأول لماجستير جزء أول أقسام إكلينيكي في 12 يوليو وامتحان الدور الثاني في 22 نوفمبر.





وامتحان دبلوم قسم ثاني وماجستير جزءثاني في 15 يوليو وامتحان الدور الثاني 21 نوفمبر.





وامتحان الدكتوراه الدور الأول في 14 يوليو ، وامتحان الدور الثاني في 22 نوفمبر.





وبالنسبة لكليات طب الأسنان، فسيكون امتحان الدور الأول في الأول من شهر نوفمبر 2020، وامتحان الدور الثاني في الأسبوع الأول من شهر إبريل 2021.





وبالنسبة للدراسات عليا طب الأسنان الدور الثاني (2018-2019) : فسيكون يوم 27/6/2020م.





و بالنسبة لكلية التربية بنين وشعبة التربية بكلية الدراسات الإنسانية بنات:





1- الدور الأول مرحلة الدبلوم العام نظام السنة الواحدة والسنتين يوم 13/7/2020م.





2- الدور الثاني مرحلة الدبلوم العام نظام السنة الواحدة والسنتين يوم 3/10/2020م.





3- الدور الأول للدبلوم الخاص الفرقة الأولى والثانية وتمهيدي ماجستير ودكتوراه في التربية وكذا تمهيدي ماجستير ودكتوراه في الخدمة الاجتماعية يوم 13/7/2020م.





4- الدور الثاني للدبلوم الخاص الفرقة الأولى والثانية وتمهيدي ماجستير ودكتوراه في التربية وكذا تمهيدي ماجستير ودكتوراه في الخدمة الاجتماعية يوم 3/10/2020م.





أما بالنسبة لمدراس التمريض، فسيكون امتحان فرق النقل للفصل الثاني في 31 مايو ، وامتحان الدور الثاني في 12 يوليو.





وامتحان دبلومة الفرقة الخامسة في 31 مايو وامتحان الدور الثاني في 6 سبتمبر.





أما بالنسبة للمعهد الفني للتمريض (الفرقة الأولى والثانية) : فسيكون امتحان الدور الأول في 30 مايو 2020 والدور الثاني في 12 سبتمبر.