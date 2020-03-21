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أخبار العالم

9 دول استعانت بجيوشها لمواجهة وباء كورونا.. تفاصيل

السبت 21/مارس/2020 - 10:47 م
كورونا يجبر الدول
كورونا يجبر الدول على الاستعانة بجيوشها لمواجهة الوباء
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قسم الخارجي
استعانت بعض الحكومات بقوات الجيش؛ لمكافحة تفشي فيروس كورونا، في ظل انتشار الوباء، ومحاولات الدول احتواء الفيروس القاتل، وتخفيف آثاره.

ففي ألبانيا، نشرت الحكومة قوات من الجيش لفرض حظر التجول على المواطنين، عقب مخالفات واسعة لإجراءات الوقاية من كورونا.

وتفرض البانيا حظرا مدته 40 ساعة، فيما حذر رئيس الحكومة إيدي راما من أن الشرطة والقوات المسلحة ستستخدمان القوة ضد كل من ينتهك القانون.

من جانبها، استدعت فرنسا جنودها لتطبيق حالة الطوارئ، ونشرت قواتها في عدد من المناطق المتضررة.

كما استعانت إسبانيا هي الأخرى بالجيش لفرض حظر التجول.

سويسرا هي الأخرى قامت بتعبئة نحو 8 آلاف جندي لمساعدة الحكومة في مواجهة الوباء.

وفي بريطانيا، أعلن الجيش الملكي مساعدته ودعمه لجهود الحكومة في لندن لمواجهة تفشي فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

أما إيطاليا، أكثر دول أوروبا تضررا من الفيروس، فقامت السلطات بنشر قوات الجيش لفرض العزل على المناطق الموبوءة.

وفي نيويورك، انتشرت وحدات من الجيش الأمريكي في المدينة الأمريكية للمساعدة في الحد من كثافة الحركة بها تجنبًا لـ انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية إن بلادها ستعبئ قواتها المسلحة وتستدعي احتياطيات الجيش لدعم جهود الحكومة في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وفي الدول العربية، استعان الأردن الذي أعلن فرض حظر التجول بقوات الجيش لتطويق المدن والتأكد من فرض الحظر.

كما نشر الجيش المغربي وحداته في أنحاء البلاد لمنع تنقل المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا، وقررت السلطات في المغرب وقف حركة القطارات نهائيا منعا للتكدسات وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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