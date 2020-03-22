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لعشاق الكوفي.. طريقة عمل القهوة الفرنسية بالبندق

الأحد 22/مارس/2020 - 10:13 ص
طريقة عمل القهوة
طريقة عمل القهوة الفرنسية بالبندق
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رشا عوني
تعتبر القهوة الفرنسية من أجود أنواع القهوة في العالم ولها مذاق مختلف ومميز، وهي تختلف كثيرًا عن القهوة التركية التي اعتدنا عليها يوميًا لكن القهوة الفرنسية بالبندق لها مذاق خاص ويفضل تناولها مساء لعشاق اله قوة حتى يتجنبوا تناول القهوة التركية ليلاً.

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مكونات القهوة الفرنسية بالبندق
ملعقة كبيرة من النسكافيه
ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو
ملعقة كبيرة من بن القهوة الفرنسية بنكهة البندق
نصف كوب حليب
نصف كوب ماء

طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالبندق : 
في وعاء اخلطي الماء والنسكافيه والكاكاو والقهوة الفرنسية
قلبي المكونات معًا جيدًا وضعيها على نار هادئة حتى تغلي وتتجانس المكونات
بعد أن تغلي ضيفي لها الحليب المحلي وحركي المكونات معًا 
اتركيها على النار تغلي دقيقتين مع التحريك ثم صبيها في الفناجي
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