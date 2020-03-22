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أخبار العالم

الخطوط الجوية التركية تعلن إيقاف 85 % من طائراتها بسبب تفشي فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:50 ص
الخطوط الجوية التركية
الخطوط الجوية التركية
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أعلنت الخطوط الجوية التركية، عن إيقاف 85% من طائراتها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت السلطات في تركيا تعليق الرحلات الجوية إلى 46 بلدا إضافيا، بعدما أعلنت منذ أيام عن تعليق الرحلات إلى بريطانيا وسويسرا والسعودية ومصر وأيرلندا والإمارات.

وتصاعد عدد الإصابات المؤكدة بالوباء في تركيا منذ الإعلان عن أول حالة في الأسبوع الماضي وبلغ 670 حالة أمس الجمعة، كما تضاعف عدد الحالات كل يوم منذ الأحد الماضي.

وقالت وزارة الصحة التركية في بيان إن جميع المستشفيات، بما في ذلك المستشفيات الخاصة، ستقبل وتعالج المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأوقفت أنقرة الرحلات الجوية إلى 20 دولة وأغلقت المدارس والمقاهي وحظرت صلاة الجماعة وعلقت إلى أجل غير مسمى المباريات في مسابقاتها الرياضية الرئيسية.
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