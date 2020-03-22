اقتصادية قناة السويس تنضم لمنظمة المناطق الاقتصادية الأفريقية





وأضاف: "تعتبر منظمة المناطق الاقتصادية الأفريقية AEZO منظمة غير هادفة للربح، وهي من المؤسسات الأفريقية المسئولة عن تطوير وإدارة وتعزيز المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في أفريقيا، وقد أنشئت المنظمة لتحقيق بُعد جديد في تطوير المناطق الاقتصادية الأفريقية الخاصة وتحديد النماذج لأفضل الممارسات والتحالفات".





وأشار إلى أن منظمة المناطق الاقتصادية الأفريقية تعمل على تعزيز وزيادة جذب الاستثمارات والأنشطة والمبادرات التجارية للمناطق الاقتصادية الأعضاء، وإعداد نموذج مخصص لتنمية هذه المناطق والمساهمة في تنفيذ سياسات التنمية المستدامة أفريقيًا وعالميًا، كما تقوم المنظمة بالدعم والمساعدة في تنمية المشروعات للمناطق الاقتصادية في القارة السمراء، ومن ثم تعزيز تجارة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المتنوعة لكل منطقة.





جدير بالذكر أن المنظمة تضم 73 عضوًا يمثلون أكثر من 35 دولة أفريقية، منها "بنين وبوروندي وبوتسوانا وبوركينا فاسو وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وجيبوتي وإثيوبيا وجابون وغانا وغينيا وساحل العاج وكينيا وليسوتو ومالي وموريتانيا وموريشيوس ومدغشقر وموزمبيق والنيجر ونيجيريا والسنغال والسودان وتوجو وتونس وأوغندا وزامبيا وغيرها".

وقال المهندس يحيى زكي إن تواجد المنطقة الاقتصادية في مثل هذه المنظمات الدولية يعزز ويرفع من تصنيف المنطقة ضمن المناطق الاقتصادية العالمية، لما تتميز به من موقع جغرافي يتضمن 6 موانئ تطل على البحرين الأحمر والمتوسط وممر قناة السويس المائي، فضلًا عن المميزات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين، بجانب الريادة المصرية حاليًا في شتى المجالات التي تقوم بها داخل القارة الأفريقية.