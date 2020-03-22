انتقال حسام عاشور إلى الزمالك فى الصيف.. مدرب المنتخب السابق يحسم الجدل



وقال ضياء السيد فى تصريحات إذاعية إن انتقال عاشور للزمالك فى الفترة المقبلة يعد أمرا صعبا للغاية ولن يحدث فى ظل التاريخ الكبير للاعب داخل جدران القلعة الحمراء.



وأضاف أن الأهلى تعامل مع حسام عاشور باحترافية شديدة، مؤكدا أن الأهلى قدم عروضا جيدة للغاية بخلاف تجديد عقده.

حسم ضياء السيد نجم الأهلى الأسبق ومدرب منتخب مصر الأسبق إمكانية انتقال حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة.وكان الأهلى أعلن أول أمس رحيل حسام عاشور عن الفريق بنهاية الموسم الكروى الجارى بناء على رغبة فايلر المدير الفنى الذى رفض بشدة التجديد لقائد الأهلى التاريخي.