الداخلية الكويتية تطلق نظام الإنذار عبر مكبرات الصوت بحظر التجول

دوت مكبرات الصوت الخاصة ب(نظام الانذار) بالإدارة العامة للدفاع المدني الكويتية في جميع أنحاء الكويت، قبل ساعة كاملة من دخول قرار حظر التجول الجزئي حيذ التنفيذ، ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الرابعة فجرا.





وتم التنبيه من خلال مكبرات الصوت بأوقات الحظر الجزئي المفروض في البلاد؛ وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.





ودعت وزارة الداخلية الكويتية، الجميع إلى الالتزام بقرار حظر التجول الجزئي في البلاد، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، ومن منطلق الحرص على حماية الصحة المجتمعية وسلامة صحة المواطنين والمقيمين.





وقالت الوزارة - في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني - إن القرار يأتي نظرا إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها المؤسسة الأمنية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد قرر خلال اجتماعه الاستثنائي أمس السبت، فرض حظر تجول جزئي في كل أرجاء الكويت، اعتبار من اليوم الأحد؛ وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.





وعزا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، اتخاذ قرار فرض حظر التجول الجزئي، إلى بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).