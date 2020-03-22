خليك في البيت.. ذوو الهمم في القليوبية يدعمون المبادرة بفيديوهات لغة الإشارة

أعلن ذوو القدرات الخاصة بمكتب الهمم والقدرات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية دعمهم لحملة "خليك في البيت" من خلال بث فيديوهات توعوية بلغة الإشارة وأساليب أخرى موجهة لذوي القدرات الخاصة وللشعب المصري كمشاركة منهم في دعم مجهودات الدولة لمواجهة فيرس كورونا.





وأشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى أن دعوات ذوي الهمم للمواطنين هي بمثابة دفعة قوية لحملة "خليك في البيت" وتدل على مدى وعي وإدراك هذه الفئات التي راهن عليها الرئيس.





وأطلقت الدولة المصرية حملة "خليك في البيت" ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار فيرس كورونا والسيطرة عليه.





وكانت محافظة القليوبية أعلنت عن اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.