كانوا على قدر المسؤلية.. إعلام البرلمان تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي والحكومة ضد كورونا

ثمن النائب يوسف القعيد عضو لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مؤكدًا أن الكلمة جاءت فى توقيت هام للغاية حيث أننا كنا نتمنى أن نسمع صوته ونعرف منه تطورات الأزمة التى تمر بها مصر والعالم .





وتابع القعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أن الرئيس تحدث فى وقت يمر به العالم بوباء ونحن مهددين ومرافقين للتلفزيون فى منازلنا نتابع الإعلام الذي أدي دورة ببراعة وشفافية ومصدقية، مؤكدا أن الحكومات دائما بتغرق في شبر ميه لكن "مدبولى وحكومتة" كانوا على قدر المسؤلية.





وأشار عضو مجلس النواب، الي ان الرئيس السيسي عندما يرتجل يخرج الكلام من قلبة ويصل لقلب وعقل الشعب، وخاصة البسطاء الذين يحرص علي مخاطبتهم وتوعيتهم بطريقة ارتجاليه، لافتا أن الرئيس حريص لاينسي الشهداء في كل المناسبات.





وأبدى يوسف القعيد، إعجابة بإشادة الرئيس السيسي بالشعب المصري والجيش والشرطة وقبل كل ذلك إشادة الرئيس بأداء الحكومة فى تلك الأزمة ، ولفت القعيد أن أداء الحكومة فى إدارة الأزمات الأخيرة كان مفاجأة للجميع.





وأكد النائب، أن أداء الحكومة فاق حكومات دول كثيرة متقدمة ، حيث أننا أمام وباء حصد أروح الالاف وفى طريقة لحصد أرواح الملايين إذا لم يتنبه الشعوب لمدى خطورته حيث أن الأرقام أصبحت مخيفة مؤكدا أن الإعلام والحكومة يقومان بدور كبير وأيضا الشعب موقفة نبيل عدا القلة القليلة المستهترة.



