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أخبار العالم

الحصيلة تتزايد.. ارتفاع مصابي كورونا في الأردن إلى 112 شخصا

الأحد 22/مارس/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن وزير الصحة الأردني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 112 بعد تسجيل 13 إصابة جديدة. 

وأصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز، في وقت سابق أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ينص حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم فى جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحًا من يوم  السبت الماضي وحتى أشعار آخر.

وأعلنت اللجنة الوطنية للأوبئة فى الأردن أنه يمكن اعتبارا من يوم الأحد إعطاء دواء "هيدروكسيكلوروكوين" الذى يستخدم لعلاج الملاريا لمرضى كورونا ضمن بروتوكول دراسات دوائية.

وقال الناطق باسم اللجنة نذير عبيدات، إن دواء هيدروكسيكلوروكوين  سيعطى فى خليط مع دواء آخر.

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