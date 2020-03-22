أولى الحفلات بتقنية الهولوجرام.. الأوبرا تبدأ البث الإلكتروني لمبادرة "خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك"

تطلق الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك " وذلك فى التاسعة مساء بعد غد الثلاثاء الموافق 24 مارس الجارى.





وقالت عبد الدايم، في تصريح لها اليوم، ان مبادرة " خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك" تهدف الى بث نوادر ارشيف الابداع الوطنى والمعرفى التراثى والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.



واشارت الوزيرة إلى انها توجه دعوة لتنفيذ الاجراءات الاحترازية الرامية الى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.



وأضافت أن البث يبدأ بأول حفل اقيم بتقنية الهولوجرام فى دار الاوبرا ويتضمن رائعة ام كلثوم حيرت قلبى الى جانب عدد من اعمال كوكب الشرق اداء النجمتان ريهام عبد الحكيم ومى فاروق.



وأضافت ان البث يتواصل يوميا بمواد ابداعية متنوعة تشمل عروض مسرحية ، حفلات موسيقية عربية وكلاسيكية ، عروض باليه ، افلام قصيرة ووثائقية وغيرها، كما يتم تزويد الموقع الرسمى للوزارة على شبكة الانترنت بالكثير من عناوين الكتب واصدارات مختلف القطاعات.



