AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الحكومة: منح وزارة الصحة الدعم المادي المطلوب لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 11:10 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
Advertisements
أسامة علي

قال هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الصحة لديها فريق الأزمات يجتمع على مدار اليوم، لمواجهة أى نقص فى المستلزمات الطبية بالمستشفيات بأنحاء الجمهورية، كان ذلك تعليقا على انتشار بعض الفيديوهات لأطباء يشتكون من نقص المستلزمات الطبية.


وكشف "يونس"، في تصريحات متلفزة، عن أن هناك تكليفات مباشرة لوزارة المالية بمنح وزارة الصحة الدعم المادي المطلوب في الفترة الحالية لشراء المستلزمات الطبية ودعم مستشفيات الحميات.

 

وأكد المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أكد في اجتماع له بالدكتور مصطفى مدبولى، جاهزية الوزارة لاعتماد أى مخصصات مالية تحتاج إليها وزارة الصحة.


وتابع يونس، أحد الأطباء تحدث عن مشكلة ما فى أحد المستشفيات، وأمس عاد الطبيب نفسه نشر فيديو يشكر فيه الدولة على سرعة حل المشكلة وفحص الحالة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة توضح حقيقة نقص المستلزمات الطبية نتيجة إمداد الصين بمعونات طبية

الحكومة تواجه الشائعات.. لا توجد حالات مصابة بفيروس كورونا.. والمستلزمات الطبية متوفرة بالمستشفيات.. الدراسة في موعدها.. وبطاقات التموين لن تتوقف بعدم تسجيل رقم الهاتف

الحكومة: مغادرة 49 من الأجانب الذين كانوا على المركبة النيلية بالأقصر

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال في البلاد

تعرف على حقيقة تهالك الأجهزة ونقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات

الحكومة: لا صحة لفرض حظر التجوال.. ولا يوجد أي نقص بالمخزون الاستراتيجي من السلع.. ولم يتم رفض استقبال أي حالات مرضية طارئة بأي مستشفى.. لن يتم غلق المجال الجوي المصري خلال فترة تعليق الطيران

ترشيحاتنا

بعد وفاة حالتين بفيروس كورونا داخلها.. غلق مستشفى الشروق بالهرم

السيسي يوجه بزيادة العلاوة السنوية للمعاشات لتكون 14 بالمئة

محطات البنزين.. مناشدة عاجلة من أحمد موسى للمسئولين لمنع التحايل على القرارات

26 رسالة من السيسي إلى المصريين .. أبرزها زيادة المعاشات وخفض أسعار الكهرباء والغاز

الحكومة تدرس إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة لمواجهة كورونا

حقيقة إطلاق روسيا 500 أسد بالشوارع لمنع المواطنين من النزول بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى سلايف.. هنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي

شاهد.. علامة تجارية جديدة لشركة نيسان وسيارتها Z الرياضية.. صور

لو اتعاملت مع مصاب كورونا.. طريقة واحدة تحميك من الإصابة بالفيروس