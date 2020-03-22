الحكومة: منح وزارة الصحة الدعم المادي المطلوب لمواجهة فيروس كورونا

قال هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الصحة لديها فريق الأزمات يجتمع على مدار اليوم، لمواجهة أى نقص فى المستلزمات الطبية بالمستشفيات بأنحاء الجمهورية، كان ذلك تعليقا على انتشار بعض الفيديوهات لأطباء يشتكون من نقص المستلزمات الطبية.





وكشف "يونس"، في تصريحات متلفزة، عن أن هناك تكليفات مباشرة لوزارة المالية بمنح وزارة الصحة الدعم المادي المطلوب في الفترة الحالية لشراء المستلزمات الطبية ودعم مستشفيات الحميات.

وأكد المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أكد في اجتماع له بالدكتور مصطفى مدبولى، جاهزية الوزارة لاعتماد أى مخصصات مالية تحتاج إليها وزارة الصحة.





وتابع يونس، أحد الأطباء تحدث عن مشكلة ما فى أحد المستشفيات، وأمس عاد الطبيب نفسه نشر فيديو يشكر فيه الدولة على سرعة حل المشكلة وفحص الحالة.



