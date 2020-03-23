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رياضة

اتعلمنا منكم.. حمدى فتحى يوجة رسالة ل شريف اكرامى وحسام عاشور .. شاهد

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:37 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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سيد احمد
وجه حمدى فتحى لاعب النادى الاهلى رسالة ل شريف اكرامى وحسام عاشور ونشر صورة لهم من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وكتب حمدى فتحى " كل الاحترام والتقدير لكابتن شريف وكابتن حسام عاشور كلنا اتعلمنا منكو الاحترام والتقدير بره وجوه الملعب وبتمني لكم النجاح الفتره الجايه ❤️❤️ ".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :



بالتوفيق - ❤❤❤ - ربنا معاكم


وكان النادي الأهلي طالب حسام عاشور بالاعتزال أو البحث عن أي عرض خارجي في الفترة المقبلة بعد قرار المدير الفني رينيه فايلر بالاستغناء عنه.



ومن المقرر أن ينتقل شريف إكرامي إلى أحد الأندية المحلية بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي. 

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