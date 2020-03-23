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اقتصاد

خبير دولي: تركيا تستغل انشغال العالم بأزمة كورونا لزعزعة استقرار ليبيا

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:19 ص
الخبير الدولى الدكتور
الخبير الدولى الدكتور حاتم صادق ، الأستاذ بجامعة حلوان
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قسم الاقتصاد
حذر الخبير الدولى الدكتور حاتم صادق ، الأستاذ بجامعة حلوان من استغلال تركيا بانشغال العالم بمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا في مواصلة دعم وتزويد الميلشيات الليبية الموالية لحكومة فائز السراج المنتهية ولايته بالسلاح والعتاد بما يساهم في تغيير موازين القوى العسكرية.

قال صادق، فى تصريحات له إن تركيا تواصل إرسال المزيد من المرتزقة للزج بهم في المعارك الدائرة في محيط العاصمة طرابلس، مُستغلّة بذلك انشغال العالم بفايروس كورونا المُستجد.

وأوضح صادق، أن الخطوة التركية تستهدف إنقاذ ميليشيات حكومة السراج من الانهيار التام، أمام استمرار تقدم وحدات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، نحو وسط العاصمة طرابلس.

وأضاف الخبير الدولى، ان أردوغان مازال يسعي ويصر على تعزيز تواجده العسكري في ليبيا، وتعويض خسائره البشرية والمادية بعد نشره المئات من جنوده والآلاف من المرتزقة السوريين في العاصمة طرابلس وفي مدينة مصراتة، إلى جانب نشر منظومات للدفاع الجوي، والعشرات من الطائرات المُسيّرة. 

وذكر صادق، ان الازمة تكمن في ان الخطوة التركية تأتى في ظل انشغال العالم اجمع بمحاربة فيروس كورونا وهو ما يمنح اردوغان فرصة لتحقيق اغراضه المشبوهة لزعزعة استقرار ليبيا وضرب محاولة التوصل الى حلول سياسية قد يتم التحضير لها، خاصة انه يدرك ان مصر لن تسمح له بتحقيق اغراضة في هذا البلد الذى يمثل لنا العمق الاستراتيجي على الحدود الغربية.

واعرب صادق عن ثقته في قدرة الدولة المصرية في التعامل بجدية مع تحركات اردوغان على الاراضى الليبية ، داعيا النظام التركى الى استيعاب دروس الماضى التي اثبتت ان مصر تدرك حقيقة ما يدور هناك وانها دائما تتحرك وفق خطط مدروسة في اللحظة المناسبة.
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