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رياضة

محمد كوفي يسرد كواليس إضاعته ركلة الترجيح أمام الأهلي في السوبر المصري..فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:57 ص
محمد كوفي
محمد كوفي
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حسن العمدة
قال محمد كوفي، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي سموحة السكندري، إن هزيمة الزمالك أمام الأهلى فى السوبر المصري عام 2014، كانت مريرة جدا خاصة أنه أحد الأسباب فيها.

وأضاف محمد كوفى ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدي البلد» أنه اجتهد كثيرا خلال اللقاء ولكن صادفه سوء حظ غريب خلال تسديده لكرة الترجيح الشهيرة، مشيرا إلى أن حسام حسن لم يعاتبه بسبب ذلك بل أكد على سوء حظه.
وتابع :" "كنت دائم التسجيل من ركلات الجزاء، ولكن التوفيق غاب عني في ركلتي أمام شريف إكرامي، أشعر بالمرارة بعد إضاعتي لقب السوبر على الزمالك ولكنه التوفيق".
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