أبو رجيلة: أي شخص يتمنى خدمة الزمالك

صرح الكابتن محمود أبو رجيلة نجم نادى الزمالك، والمدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بأن أي شخص يريد خدمة نادي الزمالك عليه أن يقوم بما يقدر عليه حتى لو كان على خلاف مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادى فهو يخدم ناديه وليس مرتضى منصور.





جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج on side الذي يقدمه الإعلامي أحمد هاني زادة علي قناة الحدث اليوم.





وأضاف أبو رجيلة خير الزمالك علي الجميع وتحية لكل المسؤولين الذين يخدمون النادى بكل أمانة.



