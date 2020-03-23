رئيس جامعة القاهرة: تأجيل مجالس التأديب حرصًا على سلامة الجميع

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تأجيل جلسات مجالس التأديب للطلاب والموظفين وهيئة التدريس حرصًا على سلامة الجميع من احتمالية انتقال العدوى، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة داخل المجتمع الجامعي.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حذر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المزيفة التي تنشرها الحسابات والصفحات الوهمية التي تريد تضليل الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس.





وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أهمية عدم الحصول على أية تصريحات رسمية إلا من موقع الجامعة الرسمي على شبكة الإنترنت أو من الصفحة الرسمية الوحيدة للمكتب الاعلامي على فيسبوك، مؤكدًا أنه جار تعقب الصفحات الوهمية التي تنتحل اسم الجامعة وتروج للشائعات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من أذاع أخبارًا، أو بيانات كاذبة، عن الجامعة.





جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، كان قد أصدر قرارًا تنفيذيًا منذ فترة للتحذير وإحالة كل من يثير الشائعات إلى التحقيق؛ وبالفعل تم إحالة عدد من المخالفين الى التحقيق.