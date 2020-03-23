AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة المنوفية تنفي وجود حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا داخل مستشفياتها

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:43 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
Advertisements
قســم التعليـــم

نفت إدارة الأزمة بكلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية،صحة ما تردد بشأن وجود حالات مشتبه بها بالمستشفيات الجامعية للإصابة بفيروس كورونا المستجد سواء بين المرضى بالأقسام الداخلي أو العنايات أو بين أى فئة من فئات العاملين بالمستشفيات الجامعية.


وناشدت إدارة الأزمة توخى الدقة والحذر عند نشر أو تداول أى خبار تخص كلية الطب أوالمستشفيات الجامعية والرجوع إلى المختصين عن إدارة الأزمة خاصة في ظل مبدأ الشفافية التامة من قبل إدارة الأزمة.


وأعلنت إدارة المستشفيات الجامعية عن تخصيص عيادة فحص للعاملين بالمستشفيات الجامعية من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين وأعضاء جهاز إدارى و عاملين يوميًا من الساعة 11 - 12 ظهرًا بالعيادات الخارجية (عيادة الصدر) و كذلك خلال فترة النوباتجية و السهر بمقر قسم الصدر بالدور السادس بالمستشفي التخصصي، و سيتم عمل التحاليل و الأشعات اللازمة بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، و في حالة وجود أى إشتباه وفقًا للفحوصات المبدئية ستم التواصل مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية لأخذ العينات اللازمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة المنوفية يتابع حالة الطلاب المبتعثين بجامعات الصين

رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر التاسع لجمعية النيل للأمراض الصدرية

جامعة الإسكندرية تعلن عن خطتها لمواجهة فيروس كورونا الصيني

مستشفيات جامعة المنوفية تنفي وجود حالات اشتباه أو إصابة بـ كورونا

خوفا من كورونا .. خطة مواجهة الفيروس القاتل داخل الجامعات المصرية .. تفاصيل

فريق إدارة أزمات في مستشفيات جامعة المنوفيـة لتجنب عدوى كورونا

ترشيحاتنا

العلم فى خدمة البشرية.. أمريكا تنتج أول جهاز يحد من إنتشار كورونا قبل ظهور أعراضه

اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-3-2020

طفلة عمرها 12 عامًا تصارع الموت بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تفاصيل

اشترى Galaxy Note 9 بـ 4500 جنيه فقط

شاهد.. بعد وفاة شفيع عبد الحليم هاشتاج الجيش المصرى يتصدر تويتر

رسالة طمأنينة من طبيب مصري معافى من كورونا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة اسعار جيب jeep لشهر مارس ..صور

امتنعوا عنها فورا.. العلاقة الزوجية تساعد في نقل فيروس كورونا

لو هتقبض من ماكينة الصرف .. هانى الناظر يقدم نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا