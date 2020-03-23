جامعة المنوفية تنفي وجود حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا داخل مستشفياتها

نفت إدارة الأزمة بكلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية،صحة ما تردد بشأن وجود حالات مشتبه بها بالمستشفيات الجامعية للإصابة بفيروس كورونا المستجد سواء بين المرضى بالأقسام الداخلي أو العنايات أو بين أى فئة من فئات العاملين بالمستشفيات الجامعية.





وناشدت إدارة الأزمة توخى الدقة والحذر عند نشر أو تداول أى خبار تخص كلية الطب أوالمستشفيات الجامعية والرجوع إلى المختصين عن إدارة الأزمة خاصة في ظل مبدأ الشفافية التامة من قبل إدارة الأزمة.





وأعلنت إدارة المستشفيات الجامعية عن تخصيص عيادة فحص للعاملين بالمستشفيات الجامعية من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين وأعضاء جهاز إدارى و عاملين يوميًا من الساعة 11 - 12 ظهرًا بالعيادات الخارجية (عيادة الصدر) و كذلك خلال فترة النوباتجية و السهر بمقر قسم الصدر بالدور السادس بالمستشفي التخصصي، و سيتم عمل التحاليل و الأشعات اللازمة بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، و في حالة وجود أى إشتباه وفقًا للفحوصات المبدئية ستم التواصل مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية لأخذ العينات اللازمة.