AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تأثروا بكورونا..القوى العاملة: تسجيل بيانات 28 ألف عامل غير منتظم الكترونيا تمهيدا لمساعدتهم

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:26 م
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
Advertisements
هيثم سعد الدين

كشفت وزارة القوى العاملة، أنه في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العاملة غير المنتظمة، بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس "كورونا " المستجد، وقيام وزارة القوي العاملة بمناشدة العمال غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط  www.manpower.gov.eg ، فقد  قام منذ الخميس الماضي، وحتى اليوم الأثنين،  بتسجيل 28 ألفًا من تلك الفئة عبر المنظومة الالكترونية للعمالة غير المنتظمة على موقع الوزارة .  

وأشارت الوزارة إلى تخصيص  رقم  تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين .

وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض  المواقع والصفحات الالكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم  بإرسال بياناته على خدمة  الواتس اب .

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسليم 54 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد

لمساعدتهم في أزمة كورونا.. سعفان يقرر صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

القوى العاملة تخصص رقم تليفون لاستفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس أب

لحمايتها.. "القوى العاملة" تخصص موقعا إلكترونيا لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

صحة جنوب سيناء : شرم الشيخ خالية من كورونا.. واستمرار الحجر الصحي علي العاملين

هناكل إيه النهاردة .. دجاج بالفريك وطاجن بسلة بالشبت وشوربة خضار مشوية

تطور مفاجئ فى أزمة هروب كهربا من الزمالك وانتقاله إلى الأهلي

الأزهر: امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في مواعيدها وتأجيل «القراءات» إلى ١١ يوليو

بشرى سارة.. طبيب يبتكر حلا لإنقاذ مصابي فيروس كورونا

تريند الفن| حقيقة وفاة محمود ياسين.. رانيا يوسف تطالب بوقف تصوير المسلسلات: الناس هتموت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسهل طريقة لنقل كورونا.. توقف عن ارتداء الجوانتي.. تفاصيل

بسبب كورونا.. مسعف يتعرض للطرد من مسكنه بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هناكل إيه النهاردة .. دجاج بالفريك وطاجن بسلة بالشبت وشوربة خضار مشوية