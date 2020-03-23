تأثروا بكورونا..القوى العاملة: تسجيل بيانات 28 ألف عامل غير منتظم الكترونيا تمهيدا لمساعدتهم

كشفت وزارة القوى العاملة، أنه في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العاملة غير المنتظمة، بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس "كورونا " المستجد، وقيام وزارة القوي العاملة بمناشدة العمال غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg ، فقد قام منذ الخميس الماضي، وحتى اليوم الأثنين، بتسجيل 28 ألفًا من تلك الفئة عبر المنظومة الالكترونية للعمالة غير المنتظمة على موقع الوزارة .

وأشارت الوزارة إلى تخصيص رقم تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين .

وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الالكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة الواتس اب .