ننشر أكثر من 58 مقررا تعليميا لجامعة هارفورد وكامبريدج أتيحت مجانا للطلاب

بعد التوقف التام للدراسة في مختلف أنحاء العالم والاستعانة بمنظومة التعليم عن بعد، لمواصلة العملية التعليمية.. أتاحت أغلب الجامعات العالمية مثل هارفارد وكامبريدج المناهج الباهظة الثمن على منصاتها التعليمية مجانا لجميع طلاب العالم.





وينشر موقع صدى البلد ٥٨ كورس ومنهجا تعليميا بكافة المجالات العملية و النظرية مقدمين من هارفارد لطلاب الجامعات المصرية عبر هذه الروابط :

https://online-learning.harvard.edu/catalog/free?gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG_Lwk4mwJV14U8d94tRsdOT36CPE_MvBvqD7Yp9nQ6nSTEIKiIBzoBoCSkEQAvD_BwE





و من هنا يمكن للطالب الحصول علي المكتبة الإلكترونية الكاملة لجامعة كمبريدج :

https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks/listing?fbclid=IwAR1NP2sqdg1iOxymsOvgp1B9OQsdrhBaeUW3amrAdfr3RxY2_35dHAvP6mc