AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شابة عشرينية تروي تفاصيل إصابتها بـ كورونا ومعاناتها مع المرض

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:09 م
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
كشفت شابة بريطانية في الثامنة والعشرين من عمرها عن تفاصيل إصابتها بفيروس "كورونا"، الذي يثير حالة من الذعر على مستوى العالم، ومعاناتها مع المرض.

ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذه السيدة "جايمي باجيت"، وهي من مقاطعة "إسكس"، تعاني من الربو، واضطرت الممرضات إلى استخدام أنبوبة أكسجين لمساعدتها بعد أن أصيبت بعدوى في الصدر.

وأوضح التقرير أنها كانت قد نُقلت إلى أحد المستشفيات بمدينة "هارلو" في مقاطعة "إسكس" لتلقي رعاية طارئة، لكنها حاليًا قيد العزل الذاتي في منزلها، وقررت في ضوء تجربتها تحذير الشباب بشكل خاص من مخاطر فيروس "كورونا"؛ وأعربت "باجيت" في الوقت ذاته عن قلقها من احتمالية تسببها في نقل العدوى لطفلها البالغ عمره 8 أعوام.

وأكدت أنها كانت قبل إصابتها بالفيروس تتمتع بصحة جيدة، وتحرص على ممارسة الرياضة بانتظام في صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

وروت تفاصيل اكتشافها الإصابة قائلة إنها عانت من الحمى والغثيان، وتطورت حالتها وأصيبت بأعراض مشابهة لأعراض البرد، واعتقدت أنها تعاني من عدوى في الصدر؛ ووصف لها الطبيب في البداية مضادات حيوية، وبالفعل تحسنت حالتها بعد بضعة أيام، لكن على الرغم من ذلك، أدى السعال المستمر إلى إصابتها بالتهاب رئوي، وتم تشخيص إصابتها بفيروس "كورونا" في أعقاب ذلك.

وقالت "باجيت" في تصريح لصحيفة "The Sun" البريطانية إنها كانت تعاني من آلام بدنية مبرحة بصورة مستمرة، موضحة أن ألم الصدر كان الأسوأ، حيث كانت تشعر بآلام وصفتها بكونها أشبه بـ"آلام الطعن" عند التنفس.

وأضافت أن حالتها تحسنت في الوقت الحالي، وتم السماح لها بمغادرة المستشفى، إلا أنها مازالت تصاب بنوبات سعال؛ وتحدثت كذلك عن طفلها "ريلان" قائلة إنه يقدم لها المساعدة، لكنها مازالت تخشى أن يصاب بالعدوى منها رغم أنها "لم تعد معدية".

وذكرت أنها لم تكن تتوقع إطلاقًا أن تصاب بالفيروس، لكنها لم تكشف المزيد من التفاصيل حول كيفية انتقال العدوى إليها في الأساس.
شابة عشرينية تروي تفاصيل إصابتها بـ كورونا ومعاناتها مع المرض
شابة عشرينية تروي تفاصيل إصابتها بـ كورونا ومعاناتها مع المرض
شابة عشرينية تروي تفاصيل إصابتها بـ كورونا ومعاناتها مع المرض
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاجل.. اكتشاف أول علاج لفيروس كورونا الجديد

انتقل لـ ابنتيها.. إصابة مذيعة لبنانية شهيرة بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

بعد إصابته بكورونا ..شقيقة توم هانكس تكشف آخر تطورات حالته الصحية

وفاة شابة عشرينية بسبب كورونا بعد أيام من ولادة طفلها.. تفاصيل

ادعى إصابته بالمرض على فيسبوك .. القبض على أمريكي بسبب كورونا

فيه أمل.. شفاء امرأة تسعينية من فيروس كورونا في إيطاليا| صور

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. مسعف يتعرض للطرد من مسكنه بشكل مفاجئ.. تفاصيل

صحة جنوب سيناء : شرم الشيخ خالية من كورونا.. واستمرار الحجر الصحي علي العاملين

بقوة 5 ريختر .. زلزال يضرب الصين

بدون رشح أو حمى.. أعراض جديدة دليل على إصابتك بـ فيروس كورونا

وداعًا كورونا.. إنتاج جهاز جديد يكتشف الفيروس التاجي

نور الشربيني بصحبة كلبتها "بيلا" بالحجر المنزلي في الاسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شابة عشرينية تروي تفاصيل إصابتها بـ كورونا ومعاناتها مع المرض

قائمة أسعار بروتون proton لشهر مارس .. صور

صدى البلد يتجول في مستشفى العزل بأسيوط .. 24 ساعة عمل لاستقبال مصابي كورونا..صور