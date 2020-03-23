بسبب كورونا.. شوارع سوريا خالية من المواطنين ..فيديو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يظهر لقطات لإغلاق المحال التجارية ضمن المربع الأمني للحكومة السورية في مدينة القامشلي؛ خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وأظهرت اللقطات، خلو الشارع من المارة كليًا، كما شهدت الشوارع نسبة قليلة من السيارات.

قررت الحكومة السورية، إغلاق حدودها مع لبنان حتى إشعار آخر، وذلك بعد تسجيل أول حالة بفيروس كورونا داخل أراضيها.



