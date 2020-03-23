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توك شو

بسبب كورونا.. شوارع سوريا خالية من المواطنين ..فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:39 م
شوارع سوريا خالية
شوارع سوريا خالية
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محمود محسن
أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يظهر لقطات لإغلاق المحال التجارية ضمن المربع الأمني للحكومة السورية في مدينة القامشلي؛ خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وأظهرت اللقطات، خلو الشارع من المارة كليًا، كما شهدت الشوارع نسبة قليلة من السيارات. 

قررت الحكومة السورية، إغلاق حدودها مع لبنان حتى إشعار آخر، وذلك بعد تسجيل أول حالة بفيروس كورونا داخل أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزارة الداخلية السورية قولها "قررنا إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من الجمهورية اللبنانية بمن فيهم المواطنين السوريين اعتبارا من منتصف ليل الاثنين وحتى إشعار آخر".
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