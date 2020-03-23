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توك شو

سميرة عبد العزيز تعلق على مقابلة إنتصار السيسي ..فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:15 م
الفنانة سميرة عبد
الفنانة سميرة عبد العزيز
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اسراء صبري
قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، أن تكريمها من قبل الدولة له مذاق خاص، معربة عن سعادتها الغامرة عندما تقابلت قرينة الرئيس، إنتصار السيسي التي أبدت إعجابها بأعمالها الفنية.

وأضافت الفنانة سميرة عبد العزيز، أثناء حوارها عبر برنامج "ست الستات" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حديث إنتصار السيسي إليها يؤكد صحة اختياراتها الفنية سابقا، متابعة أنها منذ بدايتها وهي تهدف إلى تقديم دور المرأة بشكل رائع.

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، أن الفن رسالة يجب على الجميع إيصالها بدقة حتى تستمر سنوات وسنوات.

وأوضحت أن "الست المصرية" مثال للتضحية فى جميع مراحل حياتها، لذلك يجب أن نقدمها بصورة رائعة.

وتابعت أن المرأة المصرية من أفضل سيدات العالم، لذا لم أقبل يوما بتجسيد دور يظهر إهانتها.

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