جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط قضيتين تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – سجائر) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى (11,500 إحدى عشر ألفًا وخمسمائة جنيهًا).





وفى مجال الأمن العام تم ضبط 12 قضية أبرزها (إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، إنتحال صفة)، و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 124 حكم قضائى متنوع، و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 387 مخالفة مرورية متنوعة، و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط قضيتين متنوعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.