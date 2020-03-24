وزير التعليم يكشف موقف الوزارة من امتحانات الشهادة الإعدادية

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف الوزارة من مشكلة امتحانات الشهادة الإعدادية.





وقال "شوقي"، في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الإثنين، أنه "الشهادة الإعدادية نعمل ونحاول أن نتفادى أي تجمع للطلاب ونحاول إيجاد حلول والطلاب قاعد في بيته، والدولة كلها في أزمة كبيرة بسبب كورونا".





وأضاف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه خلال أيام سيتم إعلان الحلول التي توصلنا إليها، موضحا أننا نعمل بربع القوة في مرحلة شديدة الخطورة.





ووجه الوزير نداء لأسر الطلاب، قائلًا "محدش يأخذ قرار غير من فم الوزير فقط وأي كلام آخر غير صحيح على الإطلاق".





وتابع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "الناس فاكرة أني هقوم الصبح وهقول نعمل كدا فنعمل كدا لا نحن في دولة مؤسسات والمسائلة ليست بهذه البساطة، وهناك مشاكل كثيرة يجب العمل على حلها".



