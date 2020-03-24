تعرف على تفاصيل بروتوكول الصحة الجديد لعلاج كورونا

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل جديدة عن البروتوكول الجديدة للوزارة بشأن فيروس كورونا.





وقال مجاهد، في مداخلة هاتفية لقناة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الاثنين، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة علمية خاصة بوضع بروتوكولات العلاج ومراجعة الحالات الطبية، مضيفا أن هذه اللجنة مشكلة من أطباء وزارة الصحة وأستاذة الجامعات و القوات المسلحة.





وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه اللجنة هى من يضع بروتوكول العلاج العلمي لمصابي فيروس كوفد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا، ونعمل به في كل مستشفيات العزل، وفي أيضا التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها وغيرها وتحدد كل شيء.





وتابع المتحدث، :"الوضع لازم يمشي بشكل علمي واللجنة دي من كل مصر وكلنا نتشارك".





وفي السياق نفسه أشار إلى أن وزيرة الصحة أصدرت قرارا جديدا بتشكيل لجنة جديدة وتكون مسئولة عن حالات الوفاة من فيروس كورونا.