حاكم واشنطن يصدر أمرا بمنع المواطنين من مغادرة المنازل

أصدر حاكم ولاية واشنطن، جاي إنسل، اليوم الثلاثاء، أمرا، بالبقاء في المنازل؛ لمكافحة تفشي فيروس كورونا.





وأغلقت شركة "بوينج" الأمريكية مصنعها في ولاية واشنطن أسبوعين وذلك في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا.





وقررت بوينج وقف الإنتاج ابتداءً من 25 مارس خلال 14 يوما، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.





وبحسب وسائل إعلام أمريكية ومراكز طبية، هناك أكثر من 35000 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة و473 حالة وفاة.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا بـ "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.