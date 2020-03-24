AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

‏وزير الصحة الكويتي يعلن أخبارا جيدة بخصوص وباء كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:22 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
محمود نوفل
 أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، عن شفاء 9 حالات جديدة من مصابي كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 39 شخصا.

اقرأ أيضا:
إصابات جديدة بـ"كورونا" في سلطنة عمان والبحرين والكويت

وقال الصباح إن المتعافين من الفيروس هم كويتي و8 كويتيات، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 39 حالة.

وأشار إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هؤلاء الأشخاص التسعة من الفيروس.

وذكر أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل إصابة واحدة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الدولة إلى 189 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الصحة الكويتي: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 9 حالات بعد تعافي حالتين جديدتين

وزير الصحة الكويتي: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 18 حالة

خبر سار من الكويت بشأن كورونا

حصيلة المتعافين 22 شخصا.. شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا في الكويت

الكويت تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات كورونا

الكويت تعلن شفاء 5 حالات من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

وزير الإعلام: الدولة تتخذ الإجراءات لمواجهة كورونا وعدم الوصول للمرحلة الثالثة

دار الإفتاء: الخروج في أي تجمعات حاليا حرام شرعا

أعراض كورونا بعد مرور 7 أيام من الإصابة

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020

فى عيد ميلاد نادية الجندى.. تعرف على عمرها الحقيقى

تعرف على تفاصيل بروتوكول الصحة الجديد لعلاج كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جهل.. مسيرات التكبير ضد كورونا فرصة لانتشار الفيروس بالإسكندرية.. فيديو

بعد عمله 35 يومًا دون توقف لمواجهة كورونا.. سكتة دماغية تنهى حياة طبيب شاب

بعد علاج استمر أسبوعين.. تعافي امرأة حامل من فيروس كورونا في ووهان