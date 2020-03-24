بسبب كورونا.. التشاؤم يسيطر على أندية الدوري الإنجليزي بشأن توقيت عودة البريميرليج





كانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت الأسبوع الماضي، تمديد إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي، حتى 30 إبريل المقبل، بعد انتشار فيروس كوروان، في الملاعب الإنجليزية.





وذكرت صحيفة " ذا صن " البريطانية، أن أندية الدوري الإنجليزي لاتتوقع عودة مسابقة البريميرليج، قبل شهر يونيو.





وأضافت الصحيفة، أن سبب استبعاد الأندية فكرة عودة مسابقة الدوري الإنجليزي، عقب انتهاء فترة الإيقاف، هو قرار رئيس الوزراء البريطاني بفرض إغلاقا عاما في بريطانيا، لمدة ثلاث أسابيع.





ويحتاج فريق ليفربول إلى الفوز بـ 3 مباريات من أصل 9 مواجهات، للتتويج رسميا، بمسابقة الدوري الإنجليزي.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدروي الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة، عن أقر منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

سيطرت حالة من التشاؤم على أندية مسابقة الدوري الإنجليزي، بشأن عودة مسابقة البريمرليج، عقب انتهاء فترة التجميد، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.