AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التنمية المحلية تتلقي ١١١١ شكوي من المحافظات بشأن فيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:01 م
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
Advertisements
ايمان البكش
وجه اللواء محمود شعراوى  وزير التنمية المحلية ، العاملين بمبادرة "صوتك مسموع" بتلقى شكاوي المواطنين فيما يخص فيروس كورونا والعمل على سرعة حلها ومتابعتها بالتنسيق مع المحافظات خاصة فيما يخص تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس ومن أهمها إيقاف تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها فى المواعيد التى أعلنها رئيس الوزراء، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية وغلق الحضانات وعدم إقامة الأسواق.

وأعلن وزير التنمية المحلية ، عن استقبال مبادرة " صوتك مسموع " لحوالى 1111 شكوى من المواطنين بكافة المحافظات عبر وسائل التواصل المعلنة لوجود مخالفات فى عدد من الأحياء والمدن والوحدات المحلية لقرارات السيد رئيس الوزراء .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه من بين تلك الشكاوى ، 10 شكاوي لعدم تطبيق قرار الأجازة للعاملين، و320 شكوي لعدم غلق المقاهى و93 شكوى لقاعات الأفراح و96 شكوى خاصة بالمطاعم ، و191 شكوي لقيام بعض المحال التجارية برفع الأسعار لعدد من السلع الأساسية، و35 شكوى لعدم غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية و30 شكوي لإقامة الأسواق، و13 شكوى لعدم غلق المساجد تنفيذًا لقرار وزارة الأوقاف.

وأكد الوزير أنه تم التواصل مع المحافظات التى يوجد بها تلك الشكاوى والتنسيق لحلها والتأكيد على ضرورة تنفيذ قرارت رئيس مجلس الوزراء وباقى الوزارات المعنية فيما يخص فيروس كورونا بكل حسم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

فى السياق ذاته وجه اللواء محمود شعراوى ، المحافظين بضرورة الاستمرار فى إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد فى دواوين عموم المحافظات والمراكز والأحياء والوحدات المحلية. 

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة إتباع كافة التعليمات التي أصدرتها الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة وتوصيات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن سواء بتوفير أجهزة الكشف عن درجات الحرارة للعاملين وتوفير الكمامات والقفازات ومواد التطهير وتوفير المنشورات التوعوية للوقاية من المرض .

وقال شعراوى إنه وجه المحافظين بإيقاف كافة الأسواق الأسبوعية لمدة أسبوعين ولحين إشعار آخر حفاظًا على حياة المواطنين تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع أى تجمعات بالمحافظات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعراوي: بدء تفعيل غرفة العمليات بالوزارة لمتابعة إجراءات المحافظات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا

الحكومة تضرب بيد من حديد .. إغلاق 569 مركزا للدروس الخصوصية في المحافظات اليوم

التنمية المحلية: مصادرة 1000 شيشة خلال ساعتين بالجيزة

شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد

شاهد .. الإجراءات الاحترازية لمحافظات القليوبية والجيزة وبورسعيد

التنمية المحلية: المحافظات تواصل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.. صور

ترشيحاتنا

مليون مصاب و10 آلاف وفاة.. نتنياهو يصدم جمهور إسرائيل بـ كورونا

بعد عمله 35 يومًا دون توقف لمواجهة كورونا.. سكتة دماغية تنهى حياة طبيب شاب

هل تفعلها الحكومة.. وزير الكهرباء يكشف لـ صدى البلد حقيقة تحصيل نصف قيمة الفاتورة

التوصل للقاح لمكافحة كورونا تحد كبير.. الصحة العالمية تكشف موعد انحسار الفيروس

لم أجد رجلا حقيقيا.. لماذا لم تتزوج الفنانة ميسرة

هاني الناظر: نصائح للتعامل مع ماكينات "ATM" للوقاية من كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس كورونا يتسبب في إبعاد طبيب عن طفله المصاب بالسرطان.. تفاصيل مؤثرة

أول مدينة أمريكية تبدأ تجارب علاج كورونا السريرية.. تعرف عليها

جهل.. مسيرات التكبير ضد كورونا فرصة لانتشار الفيروس بالإسكندرية.. فيديو