التنمية المحلية تتلقي ١١١١ شكوي من المحافظات بشأن فيروس كورونا

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، العاملين بمبادرة "صوتك مسموع" بتلقى شكاوي المواطنين فيما يخص فيروس كورونا والعمل على سرعة حلها ومتابعتها بالتنسيق مع المحافظات خاصة فيما يخص تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس ومن أهمها إيقاف تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها فى المواعيد التى أعلنها رئيس الوزراء، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية وغلق الحضانات وعدم إقامة الأسواق.





وأعلن وزير التنمية المحلية ، عن استقبال مبادرة " صوتك مسموع " لحوالى 1111 شكوى من المواطنين بكافة المحافظات عبر وسائل التواصل المعلنة لوجود مخالفات فى عدد من الأحياء والمدن والوحدات المحلية لقرارات السيد رئيس الوزراء .





وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه من بين تلك الشكاوى ، 10 شكاوي لعدم تطبيق قرار الأجازة للعاملين، و320 شكوي لعدم غلق المقاهى و93 شكوى لقاعات الأفراح و96 شكوى خاصة بالمطاعم ، و191 شكوي لقيام بعض المحال التجارية برفع الأسعار لعدد من السلع الأساسية، و35 شكوى لعدم غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية و30 شكوي لإقامة الأسواق، و13 شكوى لعدم غلق المساجد تنفيذًا لقرار وزارة الأوقاف.





وأكد الوزير أنه تم التواصل مع المحافظات التى يوجد بها تلك الشكاوى والتنسيق لحلها والتأكيد على ضرورة تنفيذ قرارت رئيس مجلس الوزراء وباقى الوزارات المعنية فيما يخص فيروس كورونا بكل حسم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .





فى السياق ذاته وجه اللواء محمود شعراوى ، المحافظين بضرورة الاستمرار فى إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد فى دواوين عموم المحافظات والمراكز والأحياء والوحدات المحلية.





وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة إتباع كافة التعليمات التي أصدرتها الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة وتوصيات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن سواء بتوفير أجهزة الكشف عن درجات الحرارة للعاملين وتوفير الكمامات والقفازات ومواد التطهير وتوفير المنشورات التوعوية للوقاية من المرض .





وقال شعراوى إنه وجه المحافظين بإيقاف كافة الأسواق الأسبوعية لمدة أسبوعين ولحين إشعار آخر حفاظًا على حياة المواطنين تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع أى تجمعات بالمحافظات.