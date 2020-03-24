لسوء النظافة.. فسخ التعاقد مع بوفيه ديوان محافظة الدقهلية

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، عددا من إدارات الديوان العام للمحافظة، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع وأعمال النظافة العامة الجارية وعمليات التطهير بالإدارات.





وخلال جولة محافظ الدقهلية التفقدية بالديوان العام، قرر فسخ التعاقد المبرم مع بوفيه الديوان العام بسبب تدني مستوى النظافة وسوء الخدمة على أن يتم طرحه في مزاد جديد.





كما وجه المحافظ بتطوير مسجد الديوان، واستغلال مساحة السطح الفضاء المجاورة له.





وتفقد محافظ الدقهلية سير العمل في تطوير عدد من الإدارات العامة بالديوان العام ورفع كفاءة وتطوير دورات المياه بجميع الإدارات، مؤكدا أن هذه الأعمال تأتي في إطار تطوير مبنى الديوان العام كله.



