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محافظات

خليك في بيتك .. مبادرة بسيناء لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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احمد صالح
تواصل محافظة شمال سيناء، تنفيذ الإجراءات الاحترازية وبرامج التوعية لكافة فيات المجتمع للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

من جانبه ، قال الدكتور طارق محمد كامل ،وكيل وزارة الصحة ، ان المحافظة تواصل تفعيل مبادرة (خليك بالبيت.. خليك إيجابي.. خليك في بيتك تحمي نفسك وتحمي غيرك)، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال فتحي عثمان مدي مكتب الإعلام والتثقيف بالمديرية، انه يتم بالتنسيق مع إدارتي الطب الوقائى والمتوطنة تكثيف الجهود للتوعية ونشر التعليمات الوقائية والإرشادات في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مع التركيز على المبادرة .

حيث يتم توجيه رسائل مباشرة لكل مواطن تحت شعارى (كيف تحمى نفسك وأهلك وبلدك من الاصابة بالفيروس) و(مصر تتحدى الأزمات)، بإتباع تعليمات الجهات المعنية وجهود الدولة للقضاء على هذا الفيروس وتلاشي الإصابة .

وبادر عدد من أساتذة الكليات بجامعة العريش بنشر المناهج المقررة علي روابط إليكترونية لمتابعتها كما يقول الدكتور احمد البدوي ، بكلية العلوم، والذي قال انه يهدف الي التزام الطالب بمنزله وذلك عند متابعة المقررات في إطار الاستعداد لامتحان آخر العام.
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https://www.elbalad.news/4227352
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