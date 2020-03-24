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الوزراء: مازال لدي الحكومة حزمة إجراءات أكثر تشددا ونتمنى ألا نصل لها.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:18 م
نادر سعد
نادر سعد
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محمد حليم قنديل
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك مازالت قرارات صارمة لدى الحكومة ولكن هذا ما سيحدده المواطنين فى تنفيذ تلك القرارات.

وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن جميع القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية هي قرارات استباقية ولم يفعلها أحد مثلنا.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مازال لدي الحكومة حزمة إجراءات أكثر تشددا ونتمنى ألا نصل لها، مشيرا إلى أن الذي يحدث فى مصر حاليا يكون حظر جزئي فقط.

وأوضح المستشار نادر سعد، أن الذي سوف يقوم بتنفيذ قرارات حظر التجوال هي الشرطة المدنية.

وأشار إلى أن، الصحفيين والأطباء والإعلاميين تم استنثاؤهم من قرار الحظر بموجب إظهار كارنيه النقابة أو جهة العمل.


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