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موقف ضيوف القنوات من حظر التجوال.. الحكومة ترد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:16 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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البهي عمرو

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الفئات المستثناة من حظر التجوال بداية من غد وقال :  المستشفيات وجميع الأطقم الطبية و المراكز الطبية الموجودة فى المحافظات كل الصحفيين الحاملين كارنية نقابة الصحفيين أو كارنية نقابة الإعلاميين.


وأكد المستشار نادر سعد أن هناك سماحا لـ ضيوف القنوات الفضائية بالسير فى فترة الحظر ولكن عليهم الذهاب لـ القنوات الفضائية فى سيارت القنوات وليس فى السيارات الخاصة، معلقًا " اللى هيروح فى سيارته سيوقع عليه الغرامة و القانون".


وأكد نادر سعد أن الدولة اتخذت إجراءات مهمة اليوم للحفاظ على المواطنين موضحًا، أن القرارات ستطبق من غد الأربعاء.


وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن المواطنين عليهم الالتزام بتعليمات الحكومة.


وأشار نادر سعد، إلى أن " اللى هيمشى فى الشارع بعد الساعة 7 مساء غد الأربعاء سيوقع عليه غرامة 4000 جنيه" مؤكدًا أن هذا وفقًا لقانون الطوارئ.


وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الجميع عليهم الالتزام بالجلوس فى البيت، وعدم الخروج فى ظل تلك الظروف الصعبة.


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