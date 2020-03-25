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برلمان

ماذا حدث ليلا ؟ نواب الإسكندرية يكشفون تفاصيل مسيرة الأهالي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:53 ص
مسيرة أهالي الإسكندرية
مسيرة أهالي الإسكندرية
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أحمد أيمن

انتقد نواب الإسكندرية، ما شهدته المحافظة، أمس الإثنين، من مسيرات ضد فيروس كورونا، مؤكدين أن ما حدث انعدام للوعي والمسئولية تجاه ما تشهده الدولة من أزمة وباء يهدد حياة الملايين.

جاء ذلك تعليقا على خروج بعض أهالي الإسكندرية في مسيرات جابت شوارع المحافظة "للتكبير ضد كورونا"، حيث  نادى الأهالي خلال مسيرتهم "بالطول بالعرض هنجيب كورونا الأرض" بالإضافة إلى التكبيرات التي هزت الشوارع والأدعية بأن يرفع الله البلاء ويحمي البلاد من جائحة كورونا.

وأرجع النائب حسين خاطر، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، الدافع وراء هذه المسيرات إلى الخلايا النائمة (الإخوان) الموجودين بالمحافظة وتحريضهم للأهالي للقيام بمثل هذه الفوضى من المنطلق الديني وأن ما يفعلوه سيرفع البلاء عن مصر، مردفا: "الخلايا النائمة هنا كتير".


وطالب نائب الاسكندرية، الشباب بعدم الانسياق وراء هذه الدعوات لحماية أنفسهم وأهاليهم من الوفاة بسبب الفيروس، بجانب تنفيذ قرارات الحكومة والالتزام بحظر التجول والإ سيكون الردع هو جزاء المخالفين، مشددا على أن الدعاء سرا أفضل عند الله من الدعاء جهرا في المسيرات.


بدوره قال النائب سمير البطيخي، نظيره بالدائرة، أن المسيرات التي شهدتها المحافظة أمس، لن تتكرر مرة أخرى، مردفًا: "الأهالي اتضحك عليهم بسبب دعوة تناقلت في السوشيال ميديا للنزول والدعاء لكن لم يُعرف مصدرها".


وأوضح البطيخي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تبين بعد ذلك أن الدعوة كان ورائها معتز مطر، أحد مذيعي الإخوان بتركيا، والذي استغل عدم وعي بعض الأهالي وحماس البعض وقام بتحريضهم على النزول، خاصة وأن المسيرات كانت تضم أطفال صغار السن دون الـ15 عاما، مؤكدا أن الأهالي أدركت الآن مصدر الدعوة والغرض من ورائها ولن يقدموا على هذا مرة آخرى.


ونفى نائب الأسكندرية، وجود علاقة بين إعلان الحكومة حظر التجول، اليوم، وما حدث أمس في المحافظة، مشيرا إلى أن القرار كان مطلبا جماهيرا من المواطنين الملتزمين بتعليمات الحكومة وإجراءات الوقاية من كورونا ضد غيرهم من غير الملتزمين.

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