AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم العالي تصدر 7 قرارات لحماية الطلاب من فيروس كورونا.. تعرف عليها

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:37 م
كورونا
كورونا
Advertisements
نهلة الشربينى
اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من القرارات الهامة خلال ألفترة الماضية أكدت نجاحها في إدراة الأزمة في ظل انتشار فيروس كورونا ، حيث تمكنت من تفعيل عدد من الخدمات لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات والمستشفيات الجامعية التابعة لها.

واتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 7 قرارات مهمة منذ بداية ظهور فيروس كورونا وانتشاره في مصر وهي:

1- إعلان خطة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل منشآت ومرافق الجامعات بما في ذلك الاهتمام بالتعقيم والتطهير المستمر.

2- تعليق الدراسة في الجامعات والمعاهد، وتفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة وفق إجراءات تضمن إستمرار العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني بكل فاعلية وجودة وذلك للمحتوى النظري لكافة الكليات على أن يرحل التطبيق العملي للكليات العملية لما بعد استئناف الدراسة أو في الأجازة الصيفية بحسب ما تقرره كل جامعة.

 
3- لتسهيل عملية التعليم عن بعد على الطلاب تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الدخول والاستخدام المجاني للمنصات التعليمية الإلكترونية.



4- بعد استمرار تعطيل الدراسة للمرة الثانية تم إلغاء إمتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني وضم درجاتها على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.



5- تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على ألا تنعقد قبل السبت 30/5/2020 وفقًا للجداول التي ستعلن من كل جامعة أو في موعد يتم إعلانه لاحقًا وفقًا لمستجدات الأمور.


6- بالنسبة لطلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد امتحاناتها وفقًا لما تراه على ألا تحسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.




7- وعن الطلاب الوافدين بالجامعات فقد أكدت الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علي تخصيص بعض المباني لهم داخل المدن الجامعية والتي يتم تعقيمها بشكل دوري كما يتم توفير الخدمات الصحية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر القرارات الجديدة للأعلى للجامعات بسبب كورونا

عميد حاسبات حلوان: نسبة نجاح التعليم عن بعد تتعدى 90%

عميد علوم حلوان: لا حاجة لإلغاء مشاريع التخرج أو لتأجيل امتحانات الدراسات العليا

عميد هندسة عين شمس: تأجيل امتحانات الميدتيرم أسبوعًا فقط

عميد زراعة عين شمس: التعلم عن بعد أثبت نجاحه وهذه بدايته في مصر

عميدة تمريض حلوان: يجب تأجيل امتحانات الدراسات العليا لشهر مايو

ترشيحاتنا

ضبط تاجر عمله بحوزته مبالغ كبير بسوهاج

ممثل الصحة العالمية بمصر: فيروس كورونا لا ينتقل عبر الهواء وإنما بالرذاذ.. فيديو

بعد ظهور حالات في الصين.. تعرف على علاج فيروس هانتا

بعد ظهوره فى الصين.. فيروس هانتا لا يمكن انتشاره في مصر .. تفاصيل

هانتا يا هانتا.. أحمد موسى يكشف تفاصيل صادمة عن فيروس الصين الجديد ..شاهد

التفاصيل الكاملة لجلسة الخطيب وحسام عاشور.. اللاعب يطلب مهلة.. ومنسق قطاع الكرة المهمة القادمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج جذاب.. رضوى الشربيني تحتفل بـ الـ 10 ملايين بالأحمر الناري

خطوات يجب اتباعها عند انفجار إطار السيارة وكيفية الحفاظ عليه.. صور

فستان لامع وعلى الموضة.. منة عرفة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير .. شاهد