رامي رضوان: دول العالم بها حالات مصابة أكبر من الأرقام المعلنة ..فيديو

قال الإعلامي رامي رضوان، إن إجمالي المصابين ب فيروس كورونا في مصر 402 حالة منهم 80 حالة تماثلت الشفاء و20 حالة وفاة.









وأضاف رامي رضوان، في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "على مستوى دول العالم ما يتم الإعلان عنه من أرقام مصابة هو ما يتم التوصل له بالفعل، وفي دول العالم بأكملها من الممكن ان يكون بها حالات مصابة أكثر من الأرقام المعلنة".









وتابع رامي رضوان " بعض المواطنين لم يستجيبوا إلى قرارات الحكومة بالتزام المنازل إلى أن قررت الحكومة تطبيق حظر التجوال من السابعة مساء وحتى الـ 6 صباحا".









وأكمل رامي رضوان " قرارات مجلس الوزراء اليوم إجراءات احترازية استباقية للحد من انتشار فيروس كورونا".









ولفت رامي رضوان إلى أن "مبادرات الدولة تتجه لتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة التي قد تتأثر بإجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ".