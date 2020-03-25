أهالي كفر الدوار يشكون من زحام السوق رغم قرار إغلاقه.. صور

استغاث المواطن محمد سامي ، من مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من زحام السوق العام رغم قرار إغلاقه.

ويقول فى رسالته: تم نقل السوق من مكانه إلى داخل شارع بولس والشوارع الجانبية وتزاحم الباعة والناس، نرجو منع الأسواق تمامًا تنفيذًا لتعليمات معالي رئيس الوزراء والمحافظ حفاظا على سلامتنا .

للتواصل مع الشاكى : 01023835355

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360