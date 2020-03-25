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بين الناس

أهالي كفر الدوار يشكون من زحام السوق رغم قرار إغلاقه.. صور

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:49 ص
صدى البلد
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وسام مختار

استغاث المواطن محمد سامي ، من مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من زحام السوق العام رغم قرار إغلاقه.

 

ويقول فى رسالته: تم نقل السوق من مكانه إلى داخل شارع بولس والشوارع الجانبية وتزاحم الباعة والناس، نرجو منع الأسواق تمامًا تنفيذًا لتعليمات معالي رئيس الوزراء والمحافظ حفاظا على سلامتنا .

 

للتواصل مع الشاكى : 01023835355

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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