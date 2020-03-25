ننشر روابط المقررات الدراسية على طلاب تجارة القاهرة

ينشر موقع "صدى البلد" روابط المقررات الدراسية لطلاب كلية التجارة بجامعة القاهرة، والتي رفعتها الكلية عبر موقعها الرسمي وموقع الجامعة المخصص لذلك، بالإضافة إلى قناتها على موقع اليوتيوب لبث المحاضرات المسجلة بالفيديو.

ورفعت الكلية عدد من المحاضرات للفرق الدراسية المختلفة بالإضافة إلى محاضرات شعبة اللغة الإنجليزية والدراسات العليا.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد أعلن عن استكمال نظام الدراسة عن بعد، من خلال المواقع الإلكترونية، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تعليق الدراسة لمدة شهر، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.



رابط المواد الدراسية على موقع الجامعة لجميع الفرق الدراسية



رابط المواد الدراسية على قناة اليوتيوب لطلاب الشعبة الإنجليزية والعربية



رابط المواد الدراسية على موقع الكلية لطلاب شعبة اللغة الإنجليزية





رابط المواد الدراسية على موقع الكلية لطلاب شعبة اللغة العربية