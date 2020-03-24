التعليم العالي : كل الأمور واردة حول مصير الترم التاني للجامعات | فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، إن الظروف التى تمر بها البلاد حاليا أزمة لم تمر علينا منذ مئات السنين ولم يشهد العالم أى ظرف مماثل يمكن أن يؤثر اقتصاديا وعلميا واجتماعيا ونفسيا على المجتمعات مثل هذه الأزمة.





وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن مصلحة الطالب لدينا تكون فى المقام الأول.





وتابع وزير التعليم العالي، ان لا يوجد دولة فى العالم تضمن نجاح نظام التعليم عن بعد بنسبة 100% وان من السهل إلغاء السنة الدراسية الحالية ولكن لا نريد فعل أشياء قد تضر بمصلحة الطالب.





وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن المجلس الاعلي للجامعات فى حالة انعقاد دائم وان كل اسبوع يتم التشاور بين جميع أعضاء المجلس لما يكون فى مصلحة الطالب.





وأشار إلى أن، أن كل الأمور واردة وفى الحسابات حول مصير الترم التاني، مضيفا أنه لا يمكن أن نسمح بانتقال الطلاب الى سنة دراسية جديدة بدون دراسة وامتحان.