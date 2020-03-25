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رياضة

شوقي غريب عن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو: صحة اللاعبين أهم.. وجاهزون للمشاركة من جديد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:31 ص
حسام الحارتي
علق شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب مصر الأولمبي، على قرار تأجيل أولمبياد طوكيو 2020، من قبل اللجنة الأولمبية الدولية قائلا "صحة اللاعبين أهم من البطولات".


وأضاف شوقي غريب، في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، أن توقف النشاط الكروي طُبق على جميع منتخبات العالم وليس منتخبنا فقط.


وأوضح أن اللاعبين المتواجدين داخل المنتخب الأوليمبي في الوقت الحالي مستمرون داخل قائمة المنتخب دون تغيير، مشيرا إلى سيتم اتخاذ إجراءات العودة في وقت محدد والمنافسة بقوة على تحقيق البطولة.


وتابع "اللائحة تنص على مشاركة مواليد 1 يناير 1997 وما بعدها في دورة أولمبياد طوكيو".

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