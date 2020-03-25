بملابس البيت.. ريهام أمين بـ إطلالة طبيعية من منزلها

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، حيث ظهرت بإطلالة طبيعية من منزلها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت ريهام أيمن على صورتها ببعض الكلمات، وقالت:
There is no place like home.. وتعني: لا يوجد مكان افضل من المنزل.
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وظهرت ريهام ايمن وهي ترتدي ملابس البيت، حيث ارتدت بلوزة باللون الرمادي، على بنطال باللون الاسود، واختارت عليهم شراب باللون الرمادي.
واختارت ريهام ايمن ان ترفع شعرها الى الوراء بطريقة ناعمة، مع ترك بعض خصلات شعرها منسدلة على وجهها.
ولم تتكلف ريهام ايمن في وضع المكياج او ارتداء الاكسسورات، حيث انها اختارت الظهور بإطلالة طبيعية وغير متكلفة.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها: