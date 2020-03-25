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بين الناس

شاهد.. سكان شارع جسر السويس يشكون من تراكم القمامة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:35 ص
قمامة
قمامة
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد طاهر شكوى لـ"خدمة بين الناس" بموقع صدى البلد من انتشار القمامة بشارع قباء، في جسر السويس، وبمزلقان شريط القطار  .


وقال طاهر في شكواه: "نعاني نحن سكان مدينة قباء بجسر السويس من انتشار القمامة  على شريط القطار وفي بعض الشوارع، وقدمنا العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى".


وطالب أحمد طاهر، المسؤولين عن الحي، بسرعة رفع القمامة من المنطقة بأكملها؛ لما لها من تأثير سلبى على حياة المواطنين بالمنطقة، خاصة فى ظل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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