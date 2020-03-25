شاهد.. سكان شارع جسر السويس يشكون من تراكم القمامة

أرسل القارئ أحمد طاهر شكوى لـ"خدمة بين الناس" بموقع صدى البلد من انتشار القمامة بشارع قباء، في جسر السويس، وبمزلقان شريط القطار .









وقال طاهر في شكواه: "نعاني نحن سكان مدينة قباء بجسر السويس من انتشار القمامة على شريط القطار وفي بعض الشوارع، وقدمنا العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى".









وطالب أحمد طاهر، المسؤولين عن الحي، بسرعة رفع القمامة من المنطقة بأكملها؛ لما لها من تأثير سلبى على حياة المواطنين بالمنطقة، خاصة فى ظل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .









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