عشان قعدة البيت.. مشروب للتنحيف وحرق الدهون

بعد فرض حظر التجول لمدة أسبوعين مع الحجر المنزلي والبقاء في المنازل لفترات طويلة، قد يتعرض الكثير لزيادة الوزن بشكل ملحوظ نتيجة قلة الحركة والإفراط في تناول الطعام خلال البقاء في المنزل بعد تفشي فيروس كورونا.









خلال فترة الحجر المنزلي يجب الاهتمام جيدا بالنظام الغذائي وتناول أطعمة تقوي المناعة، ولأن المكوث في المنزل لفترات طويلة يفتح الشهية ويجعلك تتناول كميات أكبر من الطعام، إليك مشروب خارق نصح به موقع healthline يساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن بشكل فعال.









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مكونات مشروب حرق الدهون:





ربع ملعقة قرفة مطحونة

ملعقة كمون مطحون

نصف ملعقة زنجبيل مبشور أو مطحون

ملعقة عسل صغيرة

شرائح ليمون بالقشر









طريقة تحضير مشروب حرق الدهون ...





اغلي كوبا من الماء والخط معه المكونات السابقة.



تناوله 3 مرات يوميا قبل كل وجبة بـ 20 دقيقة.