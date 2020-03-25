AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الجديد عن فيروس كورونا.. في حلقة خاصة لـ منى الشاذلي مساء اليوم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:26 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبحي
تناقش الإعلامية منى الشاذلي أزمة وباء فيروس كورونا في حلقة حلقة من برنامج "معكم" تعرض مساء اليوم الأربعاء على فضائية سي بي سي.

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي خلال الحلقة ريتشارد دوني رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة الذي سيتحدث عن التجربة الفريدة التي بدأتها الجامعة عبر الدراسة أون لاين في خطوة مبكرة منها لحماية الطلبة من فيروس كورونا المستجد، وما هي تصورات الجامعة الأمريكية للتعليم بها والتعليم الجامعي بشكل عام مع تطورات الموقف وماذا تفعل الجامعات حول العالم؟.

وخلال الحلقة، يحل الدكتور محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث ومدير مركز التميز العلمي، ضيفًا للحديث عن العلاجات الجديدة واحتمالية إنتاج لقاحات للمرض والخبرات المصرية في إنتاج اللقاحات.

وتستضيف الإعلامية منى الشاذلي –عبر سكايب- الدكتور إسلام حسين من الولايات المتحدة الأمريكية للحديث عن مستجدات كورونا، بالإضافة إلى رئيس التحرير التنفيذي لنيتشر في الشرق الأوسط. والرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحفيين العلميين والذي سيتحدث عن آخر التغطيات الإخبرية للأبحاث العلمية المتعلقة بتفشي الفيروس وطريقة الحد من انتشاره.


كما تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الناقد الرياضي حسن المستكاوي للحديث عن ما فعله فيروس كورونا فى العالم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة البريطانية تتبرع ب20 مليونا استرلينيا للقاح ضد فيروس كورونا

منعت البوس وريحتي سبرتو.. كيف واجهت منى الشاذلي فيروس كورونا.. فيديو

طبيب: لن نصل إلى لقاح يحمي من كورونا.. لهذا السبب

تفاصيل أول تجربة سريرية للقاح محتمل للحماية من كورونا

المكسيك تعلن أول حالة وفاة بسبب كورونا

متطوعون يخضعون للقاح تجريبي.. خبر صادم من منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا

ترشيحاتنا

رياضة البرلمان: سيتم استكمال الدوري المصري .. لهذا السبب

إيمان الحصري لمتابعيها: الكلاب والقطط مبتنقلش فيروس كورونا

على رأسهم صلاح .. نجوم الكرة يستخدمون سلاح «التبرعات» لمحاربة الكورونا

هل ينضم حسام عاشور لهم؟.. 5 لاعبين ارتدوا قميص الأهلي فقط طوال مسيرتهم

ترامب يقود معركة التصدي لـ كورونا ولا يلتزم بإجراءات الوقاية.. شاهد

يخلصك من فضلات سنوات.. أقوى مشروب لتنظيف القولون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان قعدة البيت.. مشروب للتنحيف وحرق الدهون

لو حاسس بأعراض كورونا.. متى تدخل مرحلة الخطر؟

أيهما أشد فتكاً .. كورونا أم هانتا ؟